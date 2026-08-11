Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 11.08.2023 wurde das IBM-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der IBM-Anteile betrug an diesem Tag 143.12 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 69.871 IBM-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (236.31 USD), wäre die Investition nun 16’511.32 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65.11 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von IBM belief sich zuletzt auf 223.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch