CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim nach einem Kapitalmarkttag in Mailand mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ticketvermarkter und Veranstalter habe dort einen ehrgeizigen, aber machbaren Weg hin zu einem Jahresumsatz von über 4,5 Milliarden Euro sowie einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von mehr als einer Milliarde Euro bis zum Jahr 2030 vorgestellt, schrieb Lara Simpson am Sonntag./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
62.15 €
|
Abst. Kursziel*:
52.86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
62.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.37%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
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|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, Kauf (EQS Group)
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