Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 24.11.2025 lag der Kurs von Dogecoin bei 0.1518 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in DOGE investiert hätte, befänden sich nun 658.79 Dogecoin in seinem Portfolio. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 24.11.2026 gerechnet (0.055124 USD), wäre das Investment nun 36.32 USD wert. Damit wäre die Investition 63.68 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 20.11.2026 bei 0.054357 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin wurde am 26.11.2025 erreicht und liegt bei 0.1548 USD.

Redaktion Finanzen.net