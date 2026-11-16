NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lara Simpson gab am Montag einen Ausblick auf den Kapitalmarkttag des Veranstalters und Tickethändlers am 20. November. Sie sieht die Veranstaltung als möglichen Meilenstein, der das Vertrauen in den Wachstumsweg wieder stärken und eine Brücke bis ins Jahr 2030 schlagen sollte./rob/ag/zb;