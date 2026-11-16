CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Lara Simpson gab am Montag einen Ausblick auf den Kapitalmarkttag des Veranstalters und Tickethändlers am 20. November. Sie sieht die Veranstaltung als möglichen Meilenstein, der das Vertrauen in den Wachstumsweg wieder stärken und eine Brücke bis ins Jahr 2030 schlagen sollte./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
61.50 €
|
Abst. Kursziel*:
54.47%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
61.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.36%
|
Analyst Name::
Lara Simpson
|
KGV*:
-
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|EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Dr. Cornelius Baur, buy (EQS Group)
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