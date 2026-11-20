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|Lohnendes CTS Eventim-Investment?
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20.11.2026 10:02:10
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen CTS Eventim-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 63.42 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15.768 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 965.00 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Anteils am 19.11.2026 auf 61.20 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3.50 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5.89 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des CTS Eventim-Anteils fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des CTS Eventim-Papiers wurde der Erstkurs mit 25.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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