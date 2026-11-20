CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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20.11.2026
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23.11.2026 07:17:12
CTS Eventim Outperform
CTS Eventim
57.13 CHF 1.04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat CTS Eventim nach einem Kapitalmarkttag in Mailand mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Outperform" belassen. Der Ticketvermarkter und Eventveranstalter habe dort seine Strategie und diverse Wachstumsinitiativen vorgestellt, mit denen das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) bis 2030 auf mehr als eine Milliarde Euro steigen solle, schrieb Annick Maas am Sonntag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 23:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 23:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
62.15 €
|
Abst. Kursziel*:
35.16%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
62.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.72%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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