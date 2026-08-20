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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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21.08.2026 10:31:22

CTS Eventim Buy

CTS Eventim
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Eintrittskarten sei dynamisch verlaufen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Die Aussagen des Managements zu den Margen und zum Großveranstaltungsort in Mailand seien weniger positiv gewesen. Vor allem Letzteres könne für Diskussionen sorgen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56.20 € 		Abst. Kursziel*:
77.94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
74.83%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
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09:26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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