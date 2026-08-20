CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Eintrittskarten sei dynamisch verlaufen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Die Aussagen des Managements zu den Margen und zum Großveranstaltungsort in Mailand seien weniger positiv gewesen. Vor allem Letzteres könne für Diskussionen sorgen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56.20 €
|
Abst. Kursziel*:
77.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74.83%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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