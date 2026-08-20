CTS Eventim 51.59 CHF -5.28% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Eintrittskarten sei dynamisch verlaufen, schrieb Olivier Calvet am Freitag. Die Aussagen des Managements zu den Margen und zum Großveranstaltungsort in Mailand seien weniger positiv gewesen. Vor allem Letzteres könne für Diskussionen sorgen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.