MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades CTS Eventim-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 31.59 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 316.556 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 58.95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’660.97 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 86.61 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete CTS Eventim eine Marktkapitalisierung von 5.63 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie ging am 01.02.2000 an die Börse XETRA. Die CTS Eventim-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 25.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch