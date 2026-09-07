CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 94 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Eventvermarkters sei von vielen Variablen beeinflusst worden, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Gesamtbild habe das Unternehmen aber strukturell überzeugt mit dem Wachstum aus eigener Kraft im Ticketing-Bereich. Alle Augen seien nun im November auf den Kapitalmarkttag gerichtet, wenn eine klar formulierte Strategie zur Kapitalverteilung wichtig wäre. In ihrem Modell geht die Expertin konservativer an die kommenden Jahre heran./rob/tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
57.10 €
|
Abst. Kursziel*:
48.86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
57.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.21%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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