Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’297 -0.7%  SPI 20’090 -0.6%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 25’981 -0.3%  Euro 0.9408 0.0%  EStoxx50 6’402 0.1%  Gold 4’414 -0.3%  Bitcoin 63’986 -1.9%  Dollar 0.8093 -0.1%  Öl 98.0 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
US-Dividendenaristokraten wie Coca-Cola: Warum sie ihren Königstitel nicht aufgeben
Aktie im Fokus: Valora übergibt Betrieb von Kioskautomaten an Boostbar
Milliarden-Investment in Alphabet-Aktie: Was Berkshire-Chef Greg Abel überzeugt
Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Henkel vz-Aktie
Analyse: So bewertet Bernstein Research die Beiersdorf-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

53.40
CHF
-0.45
CHF
-0.84 %
16:59:28
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.09.2026 15:41:33

CTS Eventim Outperform

CTS Eventim
53.78 CHF -2.60%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 94 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal des Eventvermarkters sei von vielen Variablen beeinflusst worden, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Gesamtbild habe das Unternehmen aber strukturell überzeugt mit dem Wachstum aus eigener Kraft im Ticketing-Bereich. Alle Augen seien nun im November auf den Kapitalmarkttag gerichtet, wenn eine klar formulierte Strategie zur Kapitalverteilung wichtig wäre. In ihrem Modell geht die Expertin konservativer an die kommenden Jahre heran./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 13:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
57.10 € 		Abst. Kursziel*:
48.86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
57.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.21%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CTS Eventim

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu CTS Eventim

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15:41 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
11:11 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
24.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
21.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen