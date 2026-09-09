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MDAX aktuell 09.09.2026 17:58:17

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich

Der MDAX gab sich schlussendlich schwächer.

flatexDEGIRO
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Am Mittwoch verbuchte der MDAX via XETRA zum Handelsende Verluste in Höhe von 1.55 Prozent auf 32’040.45 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 359.764 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.589 Prozent auf 32’352.59 Punkte an der Kurstafel, nach 32’544.30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’985.44 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’446.75 Zählern.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0.926 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der MDAX mit 32’407.20 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31’642.54 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Wert von 30’326.53 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.42 Prozent nach oben. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit DEUTZ (+ 1.37 Prozent auf 13.33 EUR), HELLA GmbH (+ 0.99 Prozent auf 71.10 EUR), Salzgitter (+ 0.33) Prozent auf 60.10 EUR), CTS Eventim (+ 0.18 Prozent auf 56.65 EUR) und TAG Immobilien (+ 0.16 Prozent auf 12.15 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil AUTO1 (-6.47 Prozent auf 19.96 EUR), KION GROUP (-4.74 Prozent auf 46.07 EUR), flatexDEGIRO (-3.55 Prozent auf 34.26 EUR), HENSOLDT (-3.53 Prozent auf 78.62 EUR) und AUMOVIO (-3.50 Prozent auf 37.20 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’066’818 Aktien gehandelt. Mit 39.829 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3.39 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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