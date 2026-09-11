PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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11.09.2026 09:14:41
PUMA-Aktie: toefer Konzern verliert Vertriebschef Bäumer
Der Sportartikelhersteller PUMA muss sich einen neuen Chief Commercial Officer suchen.
Bäumer bleibe aber in einer Beraterrolle für PUMA tätig und werde das Unternehmen auch im Aufsichtsrat des Fussballbundesligisten Borussia Dortmund vertreten. "Es freut mich sehr, dass er sich bereiterklärt hat, uns weiterhin als Berater zu unterstützen", sagte PUMA-Chef Höld.
Bäumer war seit 2007 in verschiedenen Positionen bei PUMA tätig. Einen Grund für seinen Rückzug nannte das Unternehmen nicht. Seine Nachfolge werde "in weiterer Folge bekanntgegeben", heisst es in der Mitteilung weiter.
Die PUMA-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,18 Prozent auf 22,18 Euro.
DJG/rio/cbr
DOW JONES
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