Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.02 Prozent auf 32’347.53 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 359.347 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0.047 Prozent tiefer bei 32’339.98 Punkten, nach 32’355.32 Punkten am Vortag.

Bei 32’438.20 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32’260.46 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der MDAX bei 32’407.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 32’466.60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 30’011.98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4.42 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Nordex (+ 10.28 Prozent auf 40.54 EUR), AIXTRON SE (+ 5.34 Prozent auf 38.08 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.21 Prozent auf 75.45 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.00 Prozent auf 144.00 EUR) und thyssenkrupp (+ 2.70 Prozent auf 15.62 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil AUTO1 (-3.27 Prozent auf 21.32 EUR), Talanx (-3.22 Prozent auf 123.10 EUR), Sartorius vz (-2.87 Prozent auf 230.40 EUR), CTS Eventim (-2.73 Prozent auf 57.05 EUR) und WACKER CHEMIE (-1.95 Prozent auf 90.50 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 885’869 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39.310 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.35 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch