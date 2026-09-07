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Kursentwicklung im Fokus 07.09.2026 12:26:14

Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Kursplus

Heute herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Elmos Semiconductor
133.71 CHF 2.29%
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Der MDAX springt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.18 Prozent auf 32’412.33 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 359.347 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.047 Prozent auf 32’339.98 Punkte an der Kurstafel, nach 32’355.32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32’438.20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32’260.46 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Der MDAX stand vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 32’407.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 32’466.60 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30’011.98 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4.62 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 11.48 Prozent auf 40.98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.31 Prozent auf 74.80 EUR), AIXTRON SE (+ 3.07 Prozent auf 37.26 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.72 Prozent auf 143.60 EUR) und Siltronic (+ 2.11 Prozent auf 79.70 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil CTS Eventim (-2.64 Prozent auf 57.10 EUR), Sartorius vz (-2.23 Prozent auf 231.90 EUR), AUTO1 (-2.09 Prozent auf 21.58 EUR), Talanx (-2.04 Prozent auf 124.60 EUR) und LEG Immobilien (-1.99 Prozent auf 48.16 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 461’665 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39.310 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.35 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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