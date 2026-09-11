Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’740 -0.5%  SPI 19’410 -0.5%  Dow 52’064 -0.6%  DAX 25’361 -0.8%  Euro 0.9440 0.2%  EStoxx50 6’269 -0.7%  Gold 4’317 -1.9%  Bitcoin 62’735 -1.0%  Dollar 0.8131 0.4%  Öl 109.2 7.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335Amrize143013422Sandoz124359842Swiss Re12688156ABB1222171Alcon43249246Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?
SpaceX-Aktie zündet? Starship-Test 14 steht bevor
CZs Krypto-Tipp: Das rät der Binance-Chef Einsteigern jetzt
Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Tesla- und SpaceX-Chef Musk: KI übertrifft Menschen bis Ende 2027 bei digitalen Tätigkeiten
Suche...
KI-Boom 11.09.2026 03:53:29

KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?

KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?

Immer mehr Kapital fliesst in KI-Indexfonds. Morningstar-Analyst Dan Sotiroff ordnet ein, wie stark Anleger schon investiert sind und ob sich das Extra-Risiko thematischer KI-ETFs lohnt.

•Anleger mit breiten Indexfonds sind über grosse Technologiewerte bereits stark im KI-Thema investiert
•Ein Investment in thematische KI-ETFs bedeutet laut Morningstar gleich drei Wetten zugleich
•Thematische KI-Fonds gelten als kleiner, teurer und volatiler als breite Indexfonds

Wie viel KI bereits in breiten Indexfonds steckt

Im Podcast "Investing Insights" von Morningstar ordnete Analyst Dan Sotiroff ein, wie stark Anleger über breite Indexfonds bereits am KI-Thema beteiligt sind. Grosse Technologiewerte wie NVIDIA und Microsoft dominierten zunehmend die grossen Indizes, wodurch ein Grossteil der Marktperformance bereits von diesen Titeln getrieben werde. Wer einen Fonds auf den S&P 500 oder den breiten US-Gesamtmarkt halte, sei damit laut Sotiroff bereits deutlich im KI-Thema engagiert, ohne dass es eines zusätzlichen thematischen Fonds bedürfe. Das Thema beschränke sich zudem nicht auf die USA, da auch grosse Werte an ausländischen Börsen wie SK hynix, Samsung Electronics und Taiwan Semiconductor Manufacturing eng mit dem KI-Ausbau verknüpft seien. Nach Einschätzung von Sotiroff profitieren neben Chipherstellern und Entwicklern zunehmend auch Material- und Energieunternehmen, die im Zuge des Baus neuer Rechenzentren und des steigenden Strombedarfs für die dafür benötigten Grafikprozessoren gebraucht würden. Auch kleinere Werte könnten davon profitieren, auch wenn sie bislang im Schatten der grossen Technologiekonzerne stünden.

Drei Wetten auf einmal

Wer zusätzlich in einen thematischen KI-ETF investiert, gehe laut Sotiroff im Grunde drei Wetten gleichzeitig ein. Die erste Wette betrifft die Frage, ob sich das KI-Thema wie erwartet weiterentwickelt, was sich aus seiner Sicht bereits weitgehend bestätigt hat. Die zweite Wette liegt darin, dass der gewählte Fonds tatsächlich die richtigen Titel hält, was je nach Auswahlmethode zu stark unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Die dritte und aus seiner Sicht schwierigste Wette sei, dass die Erwartungen an das Thema noch nicht in den Kursen eingepreist seien. Gerade dieser Punkt sei kaum einzuschätzen, da die Bewertungen vieler KI-Titel bereits hoch seien und ein Grossteil der Nachrichtenlage längst öffentlich bekannt sei. Laut Sotiroff hat die Mehrheit der von Morningstar erfassten thematischen KI-ETFs den breiten Markt übertroffen, wobei die Streuung zwischen den einzelnen Fonds sehr gross ausfällt. Manche Fonds hätten den Markt nur um wenige Prozentpunkte übertroffen, andere um 50 bis 70 Prozentpunkte, was laut Sotiroff vor allem an den unterschiedlichen Auswahl- und Gewichtungsmethoden der einzelnen Anbieter liege.

Kleinere, teurere und volatilere Fonds

Thematische KI-Fonds seien zudem kleiner, volatiler und teurer als breite Indexfonds, wie Sotiroff im Podcast "Investing Insights" weiter erläutert. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Fonds über mehrere Jahre hinweg bestehen blieben, sei vergleichsweise gering, und Anleger zahlten für die gezielte Wette auf ein enges Marktsegment höhere Verwaltungsgebühren. Ein Engagement über ETFs sei gegenüber Einzelaktien aus seiner Sicht ohnehin vorzuziehen, da es Diversifikation und steuerliche Vorteile biete, auch wenn dafür eine Verwaltungsgebühr anfalle. Bei aktiv verwalteten Fonds im Large-Growth-Segment schnitten passive Strategien nach seiner Einschätzung meist besser ab als aktive, da die grossen und liquiden Werte des Segments ohnehin täglich in den Schlagzeilen präsent seien und die entsprechenden Informationen damit rasch in die Kurse einflössen.

Empfohlene Herangehensweise für Anleger

Als konkreten Einstieg empfahl Sotiroff, zunächst bei einem breiten Indexfonds auf den Gesamtmarkt zu bleiben, da dieser ohnehin bereits stark von den grössten KI-Werten geprägt sei. Wer eine etwas gezieltere Positionierung wünsche, könne im nächsten Schritt zu einem Indexfonds mit Fokus auf Wachstumswerte übergehen, der stärker auf grosse Technologietitel ausgerichtet sei. Erst danach komme aus seiner Sicht ein thematischer KI-Fonds infrage, dessen grösste Positionen typischerweise in Halbleiter- und Technologiewerten wie SK Hynix, Micron Technology, AMD, Broadcom und Nvidia lägen. Ein solcher Fonds sei stärker konzentriert, teurer und volatiler als ein breiter Technologiefonds. Wer bereits einen breiten Indexfonds mit US-Aktien halte, brauche laut Sotiroff für die langfristige Teilhabe am KI-Thema keinen zusätzlichen thematischen Fonds, da sich die Technologie nach seiner Einschätzung mit der Zeit auf immer mehr Branchen und Unternehmen ausweiten werde.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

ETFs im Alter: Wie sich auch für Rentner der Einstieg noch lohnen kann
Regionen-ETFs: So funktionieren sie
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind

Bildquelle: Imagentle / Shutterstock.com,rafastockbr / Shutterstock

Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

smzh-CEO und Partner Gzim Hasani spricht im BX Morningcall über den Aufbau der Finanzberatung smzh, Führung in einem stark gewachsenen Unternehmen und den Einsatz von KI.

Das Gespräch zeigt, wie Gzim Hasani persönliche Beratung, ganzheitliche Koordination und technologische Unterstützung zusammendenkt. Ausgehend von seinem Wechsel vom Banking ins Unternehmertum erläutert Gzim Hasani, wie smzh gewachsen ist, wie Partnerschaften anhand von Reputation, Aktivierung und neuen Kontakten beurteilt werden und weshalb er Druck vor allem als Verantwortung versteht.

Weitere Themen sind die Rolle von KI im Beratungsalltag, seine Aufteilung zwischen Kundenarbeit, Steuerung und Innovation sowie die langfristige Vision eines zugänglicheren Family-Office-Ansatzes.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Vormittag ausgebremst
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von DEUTZ

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.