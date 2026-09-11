Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

In eigener Sache

NEU: Trading Signals sofort per E-Mail erhalten! Erhalte die Trading Signals künftig sofort bei Erscheinen in Dein Postfach! Jetzt kostenlos anmelden und keine Trading-Chance mehr verpassen! Jetzt kostenlos anmelden Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, insbesondere zu Verantwortlichem, Versanddienstleister, Speicherdauer sowie deinen Rechten, findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Noch ist kein Ende der Karriere von Meg O’Neill absehbar. Dennoch steht fest, dass die US-Amerikanerin in die Wirtschaftsgeschichte eingehen wird. Am 1. April hat sie den Posten als CEO von BP übernommen. Damit ist O’Neill die erste Frau auf dem Chefsessel des britischen Ölmultis sowie die erste weibliche Besetzung der Spitzenpositionen bei einem der führenden Branchenvertreter, den so genannten Big Oil.

Die Börse hat der erfahrenen Managerin, sie ist seit mehr als drei Jahrzehnten in dem Sektor tätig, keinen sonderlich warmen Empfang bereitet. Noch am Tag vor ihrem Antritt erreichte die BP-Aktie mit 6.094 Britischen Pfund (GBP) den höchsten Stand seit knapp 16 Jahren. Doch dann dreht der Kurs nach unten. Bis Anfang Juli gab BP gegenüber dem skizzierten Top um mehr als ein Viertel nach.

Kräftiges Auf und Ab

Die Korrektur hat weniger mit dem historischen Chefwechsel, als vielmehr dem heftigen Auf und Ab beim Ölpreis zu tun. Im Zuge des Iran-Kriegs hatte sich der Energieträger massiv verteuert. Als sich im Nahen Osten eine Entspannung abzeichnete, gab er wieder nach. Bekanntlich kann von einer Waffenruhe zwischen den USA und Iran nicht die Rede sein. Die anhaltenden Scharmützel haben dazu geführt, dass ein Fass des Nordseeöls Brent neuerdings wieder mehr als 100 US-Dollar kostet.

Im Sog des wichtigen Rohstoffs hat BP nach oben gedreht. Ein Blick in den jüngsten Zwischenbericht des Branchenriesen zeigt, wie stark die gestiegenen Energiepreise die Kasse füllen. Im ersten Semester 2026 konnte BP den Überschuss auf 7.75 Milliarden US-Dollar mehr als verdreifachen. Mit 13.72 Milliarden Dollar lag der operative Cashflow um rund die Hälfte über dem Niveau des Vorjahreszeitraumes.

Fünf Prioritäten

Meg O’Neill ist dennoch nicht zufrieden. An der Zahlenvorlage schlug sie kritische Töne an: „Wir schöpfen unser Potenzial nicht aus.“ Wenige Monat nach ihrem Antritt hat sie eine klare Vorstellung von der Zukunft des Traditionskonzerns. „Ich lege fünf Prioritäten fest, um eine deutliche Leistungssteigerung zu erzielen und den Unternehmenswert zu erhöhen“, erklärte die Top-Managerin. Mit dem Abbau von Schulden zur Stärkung der Bilanz sowie der Vereinfachung des Portfolios über den geplanten Ausstieg aus der Öl- und Gasförderung in der Nordsee hat sie bereits ernst gemacht. Ausserdem soll BP bei den Investitionen disziplinierter, operativ effektiver und weniger komplex werden.

Insbesondere der laufende Verkaufsprozess für die Bohrtürme in der Nordsee – wo BP seit mehr als sechs Jahrzehnten aktiv ist – zeigt, dass es für O’Neill keine Tabus gibt. Dementsprechend dürfte sie die Fokussierung des Konzerns in den kommenden Monaten vorantreiben und BP in den Schlagzeilen halten. Bei den Analysten muss die CEO noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten. Zuletzt hat sich das Konsens-Rating für den britischen Large Cap eher verschlechtert. Gleichwohl liegt das durchschnittliche Kursziel mit 6.04 GBP um 8.4 Prozent über dem Aktienkurs.

Technischer Impuls

Die Charttechnik steht auf grün, da BP an den vergangenen Tagen über den kurzfristigen Abwärtstrend geklettert ist. Dadurch rückt die runde Marke von 6.00 GBP in den Fokus. Mit dem Long Mini-Future können Trader darauf setzen, dass die Aktie ihren Schwung hält und sich diesem Niveau annähert. Die Société Générale preist in dieses Produkt aktuell einen Hebel von 5.7 ein und setzt die Knock-out-Schwelle auf 4.83 GBP. Zwar liegt die massgebliche Barriere damit mehr 14 Prozent unter dem Kurs des Basiswertes. Der Mini-Future würde dennoch stark nachgeben, falls BP – beispielswiese im Zuge wieder fallender Ölpreise – nach unten dreht.

Trading Idee BP Basiswert BP Produktgattung Long Mini-Future Investmentrichtung Long Emittent Société Générale ISIN / Valor DE000FG2NV31 / 158461111 Laufzeit Open End Stand 10.09.26 09:00 Uhr Kurs Hebelprodukt 1.09 Franken Basispreis variabel 4.6243 GBP Knock-out-Schwelle 4.83 GBP Hebel 5.69 Abstand zum Knock-out 14.36% Stop-Loss 0.65 Franken Ziel 1.55 Franken (42%)

Werbung

Disclaimer:

Die Trading Signals ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister H&I GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemässen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Strukturierten Produkten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertschriften den jeweils relevanten und rechtlich ausschliesslich massgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertschriften.