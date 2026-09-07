Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|MDAX aktuell
|
07.09.2026 17:58:14
Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich
Der MDAX wagte sich am Montagabendnicht aus der Reserve.
Letztendlich schloss der MDAX nahezu unverändert (plus 0.15 Prozent) bei 32’403.83 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 359.347 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.047 Prozent auf 32’339.98 Punkte an der Kurstafel, nach 32’355.32 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 32’438.20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32’260.46 Punkten verzeichnete.
MDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32’407.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 32’466.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Wert von 30’011.98 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.
MDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 9.96 Prozent auf 40.42 EUR), AIXTRON SE (+ 7.83 Prozent auf 38.98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.18 Prozent auf 76.15 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.00 Prozent auf 144.00 EUR) und thyssenkrupp (+ 2.89 Prozent auf 15.65 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil AUTO1 (-3.99 Prozent auf 21.16 EUR), WACKER CHEMIE (-2.87 Prozent auf 89.65 EUR), Talanx (-2.75 Prozent auf 123.70 EUR), CTS Eventim (-2.39 Prozent auf 57.25 EUR) und LEG Immobilien (-2.16 Prozent auf 48.08 EUR).
Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’944’905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39.310 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder
In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8.35 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
17:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
10:02
|TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32’403.83
|0.15%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich mit Verlusten -- DAX beendet Handel knapp über 26'000-Punkte-Marke -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.