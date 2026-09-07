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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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MDAX aktuell 07.09.2026 17:58:14

Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich

Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich

Der MDAX wagte sich am Montagabendnicht aus der Reserve.

Elmos Semiconductor
135.63 CHF 3.76%
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Letztendlich schloss der MDAX nahezu unverändert (plus 0.15 Prozent) bei 32’403.83 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 359.347 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.047 Prozent auf 32’339.98 Punkte an der Kurstafel, nach 32’355.32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 32’438.20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32’260.46 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32’407.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 32’466.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Wert von 30’011.98 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 9.96 Prozent auf 40.42 EUR), AIXTRON SE (+ 7.83 Prozent auf 38.98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.18 Prozent auf 76.15 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.00 Prozent auf 144.00 EUR) und thyssenkrupp (+ 2.89 Prozent auf 15.65 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil AUTO1 (-3.99 Prozent auf 21.16 EUR), WACKER CHEMIE (-2.87 Prozent auf 89.65 EUR), Talanx (-2.75 Prozent auf 123.70 EUR), CTS Eventim (-2.39 Prozent auf 57.25 EUR) und LEG Immobilien (-2.16 Prozent auf 48.08 EUR).

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’944’905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39.310 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8.35 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’925.80 19.45 SNQBQU
Short 15’219.74 13.84 SRBCQU
Short 15’785.74 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’279.38 07.09.2026 17:31:59
Long 13’742.61 19.86 SMBH3U
Long 13’422.19 13.84 SVBOKU
Long 12’846.42 8.94 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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