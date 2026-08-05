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Continental Aktie 327800 / DE0005439004

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Rentables Continental-Investment? 05.08.2026 10:02:26

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Continental-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Continental-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Continental-Aktie gebracht.

Continental
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Continental-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 55.71 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.795 Continental-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 71.24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127.88 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27.88 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Continental belief sich zuletzt auf 14.47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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