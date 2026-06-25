NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Ein globales Analystenteam um den Experten Harry Martin beleuchtete in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Situation im Bereich der Elektromobilität, deren Verbreitung sich regional weiterhin unterschiedlich entwickele. Jetzt fokussierten sich die Experten stark auf die Widerstandskraft der Lieferketten, die in Zeiten geopolitisch erhöhter Risikenvon steigender Bedeutung seien. China dominiere weiter bei kritischen Rohstoffen und habe die Kontrolle über die Batterie-Wertschöpfungskette./tih/tav;