Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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23.09.2026 10:02:24
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 10 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Continental-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Continental-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Continental-Anteile bei 129.91 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Continental-Aktie investierten, hätten nun 7.698 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 538.52 EUR, da sich der Wert eines Continental-Anteils am 22.09.2026 auf 69.96 EUR belief. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 538.52 EUR entspricht einer negativen Performance von 46.15 Prozent.
Alle Continental-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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