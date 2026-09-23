Buy für Continental-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Reifen-Importzahlen für Juli aus. Die Einfuhren aus China seien um 70 Prozent eingebrochen. Die Antidumpingmassnahmen der EU zeigten Wirkung. Die lokale Produktion werde begünstigt, während sich China-Importe weiterhin auf die günstigen Marktsegmente konzentrierten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 16:18 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0.7 Prozent auf 69.48 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 15.14 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79’818 Continental-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 6.7 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET



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