Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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23.09.2026 16:34:44
Buy für Continental-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
Das Continental-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Aspinall unterzogen.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Reifen-Importzahlen für Juli aus. Die Einfuhren aus China seien um 70 Prozent eingebrochen. Die Antidumpingmassnahmen der EU zeigten Wirkung. Die lokale Produktion werde begünstigt, während sich China-Importe weiterhin auf die günstigen Marktsegmente konzentrierten.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 16:18 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0.7 Prozent auf 69.48 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 15.14 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79’818 Continental-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 6.7 Prozent aufwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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