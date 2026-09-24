Buy für QIAGEN-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Jan Koch rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick damit, dass sich der Diagnostikkonzern dem oberen Ende der angepeilten Zielspanne nähert. Im Mittelpunkt stünden Aussagen zu laufenden strategischen Überprüfungen.

Aktienbewertung im Detail: Die QIAGEN-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere um 13:02 Uhr 0.4 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 21.56 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 48’427 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Das Papier büsste seit Jahresanfang 2026 um 5.5 Prozent ein. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET



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