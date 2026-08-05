ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für AMD auf "Buy" mit einem Kursziel von 730 US-Dollar belassen. Der Prozessorhersteller stärke seine Wettbewerbsposition in Märkten, die von einem raschen Wandel geprägt seien, schrieb Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Taktisch betrachtet seien gute Nachrichten von Anlegern aber schon vorweg genommen worden - auch vor dem Hintergrund bereits optimistischer Aussagen des Prozessorherstellers zur langfristigen Marktentwicklung./rob/tih/he;