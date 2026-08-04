Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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04.08.2026 08:43:39
Continental Overweight
Continental
65.73 CHF -2.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Reifenkonzern am Dienstag nach den Zahlen ein starkes zweites Quartal. Er lobte dabei auch den Free Cashflow./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
72.08 €
|
Abst. Kursziel*:
8.21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
70.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.01%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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