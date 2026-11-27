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Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 3,29 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 3.684,68 US-Dollar, nach 3.567,40 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 2,49 Prozent auf 44,49 US-Dollar, nach 43,41 US-Dollar am Vortag.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.295,50 US-Dollar am Vortag auf 1.365,50 US-Dollar nach oben (+5,40Prozent).

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 5,05 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:09 Uhr auf 926,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 881,50 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:00 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 0,92 Prozent auf 97,46 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 96,57 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 83,68 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Freitagvormittag um 2,37 Prozent auf 85,66 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,20 Prozent auf 12,42 US-Dollar, nach 12,44 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Zuckerpreis 3,49 Prozent stärker bei 0,19 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,58 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 9,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,27 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 0,81 Prozent auf 98,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 97,74 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (134,05 US-Dollar) geht es um -0,71 Prozent auf 133,10 US-Dollar nach unten.

Redaktion Finanzen.net