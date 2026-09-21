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CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

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21.09.2026 18:00:01

EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

CANCOM
21.18 CHF 2.82%
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE / Rückkauf 2026 / 2. Zwischenmeldung
CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

21.09.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktienrückkauf / 2. Zwischenmeldung – Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die CANCOM SE hat im Zeitraum vom 14. September 2026 bis einschliesslich 18. September 2026 insgesamt 99.037 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn am 07. September 2026 mit Ad hoc-Mitteilung vom 01. September 2026 und Bekanntmachung vom 02. September 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen
(in Stück)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs im XETRA-Handel, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen
(in Euro)
14.09.2026 18.703 22,7737
15.09.2026 19.232 22,8196
16.09.2026 20.225 22,5591
17.09.2026 20.250 22,4293
18.09.2026 20.627 22,4366

 

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 07. September 2026 durch die CANCOM SE zurückgekauften eigenen Aktien auf 205.982 Stück.

Weitere Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investoren.cancom.de/aktienrueckkauf-2026/ veröffentlicht.

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der CANCOM SE beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

 

München, 21. September 2026

CANCOM SE

Der Vorstand


21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CANCOM SE
Erika-Mann-Strasse 69
80636 München
Deutschland
Internet: http://www.cancom.de
LEI Code: 391200T4AUN1BPBXAO14

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2402284  21.09.2026 CET/CEST

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