Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im TecDAX

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.20 Prozent auf 3’984.67 Punkte zu. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 561.254 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.320 Prozent auf 3’989.33 Punkte an der Kurstafel, nach 3’976.62 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3’954.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’989.40 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0.047 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der TecDAX bei 4’105.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wurde der TecDAX mit 3’966.54 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 3’548.66 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.94 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.89 Prozent auf 66.75 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.84 Prozent auf 140.60 EUR), JENOPTIK (+ 3.79 Prozent auf 38.92 EUR), Siltronic (+ 2.79 Prozent auf 69.90 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.71 Prozent auf 34.17 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil CANCOM SE (-2.83 Prozent auf 22.30 EUR), Bechtle (-2.37 Prozent auf 34.60 EUR), SMA Solar (-1.61 Prozent auf 54.95 EUR), freenet (-1.51 Prozent auf 24.72 EUR) und Eckert Ziegler (-0.90 Prozent auf 12.15 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’327’950 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214.981 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.55 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch