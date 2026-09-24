CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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CANCOM SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Cancom beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der IT-Dienstleister sei voll auf die Digitalisierungsbestrebungen in Deutschland ausgerichtet, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Er traut Cancom bis 2028 im Schnitt eine Ergebnissteigerung um mehr als 20 Prozent per annum zu. Angesichts eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 16,6 hält er die Aktien für attraktiv./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.45 €
|
Abst. Kursziel*:
15.81%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
23.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.04%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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