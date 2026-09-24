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CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

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24.09.2026
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25.09.2026 07:07:27

CANCOM SE Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Cancom beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der IT-Dienstleister sei voll auf die Digitalisierungsbestrebungen in Deutschland ausgerichtet, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Er traut Cancom bis 2028 im Schnitt eine Ergebnissteigerung um mehr als 20 Prozent per annum zu. Angesichts eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 16,6 hält er die Aktien für attraktiv./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Olivier Calvet 		KGV*:
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07:07 CANCOM Buy UBS AG
21.09.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
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13.08.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
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