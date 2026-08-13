Warburg Research gibt Brenntag SE-Aktie Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 56 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Chemikalienhändlers bestätigten die schon bekannten, unerwartet stark ausgefallenen Eckdaten, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ermutigend sei, dass Brenntag keinen übermässigen Aufbau von Lagerbeständen sehe. Das vergangene Quartal sollte aber der Höhepunkt der diesjährigen Geschäftsentwicklung gewesen sein.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Brenntag SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:32 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.8 Prozent auf 60.04 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 1.73 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 26’574 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 25.2 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.