Brenntag 49.23 CHF -0.92% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers sei deutlich besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der angehobene Ebitda-Ausblick auf 2026 entspreche seiner Erwartung./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.