Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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Brenntag SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers sei deutlich besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der angehobene Ebitda-Ausblick auf 2026 entspreche seiner Erwartung./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
53.16 €
|
Abst. Kursziel*:
5.34%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
53.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.26%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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