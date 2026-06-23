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Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

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23.06.2026 10:26:06

Brenntag SE Hold

Brenntag
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers sei deutlich besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der angehobene Ebitda-Ausblick auf 2026 entspreche seiner Erwartung./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
53.16 € 		Abst. Kursziel*:
5.34%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
53.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.26%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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