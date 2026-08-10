Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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10.08.2026 10:07:44
Analyse: Hold-Bewertung für Brenntag SE-Aktie von Deutsche Bank AG
Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Tristan Lamotte, der das Brenntag SE-Papier näher betrachtet hat.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe zum zweiten Mal innerhalb von weniger als zwei Monaten die Geschäftsziele erhöht, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Mittelwert der in Aussicht gestellten Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege um ein Prozent über dem Konsens.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1.3 Prozent auf 63.26 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 9.90 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14’496 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 31.9 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2026 dürfte Brenntag SE am 12.08.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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