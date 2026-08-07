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Aktie unter der Lupe 07.08.2026 10:04:44

Jefferies & Company Inc.: Hold-Note für Brenntag SE-Aktie

Jefferies & Company Inc.: Hold-Note für Brenntag SE-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Brenntag SE-Aktie durch Jefferies & Company Inc. liegen vor.

Brenntag
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro sieht am Freitag den Kurs des Chemikalienhändlers durch die erhöhte operative Ergebniszielspanne für das Gesamtjahr gestützt. Damit liege man gemessen am Mittelpunkt der Bandbreite nun leicht über dem Konsens.

Aktienauswertung: Die Brenntag SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Brenntag SE konnte um 09:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2.3 Prozent auf 66.10 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 15.28 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34’440 Brenntag SE-Aktien. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 37.8 Prozent. Am 12.08.2026 dürfte Brenntag SE die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Brenntag
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