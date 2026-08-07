Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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07.08.2026 16:05:42
Brenntag-Aktie im Plus: Zweite Prognoseanhebung innerhalb kurzer Zeit
Der Chemikalienhändler Brenntag hat seine Jahresprognose innerhalb von kurzer Zeit zum zweiten Mal angehoben.
Begründet wurde der Optimismus mit einem "anhaltend positiven Start in das dritte Quartal". Zuletzt hatte Brenntag am 22. Juni die Prognosebandbreite für das EBITDA auf 1,25 bis 1,40 Milliarden Euro erhöht, von ursprünglich erwarteten 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro.
Der Konzern hatte damit auf eine robuste Nachfrage im zweiten Quartal reagiert und für das Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen ein operatives EBITDA von rund 450 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das entspricht einem Anstieg um gut ein Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum und übertraf die damals aktuelle Markterwartung.
Brenntag bestätigte nun diese vorläufigen Ergebnisse für den Zeitraum April bis Juni. Dies habe die Anhebung der Prognose unterstützt.Im XETRA-Handel steigt die Brenntag-Aktie zeitweise 0,09 Prozent auf 64,70 Euro.
DOW JONES
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