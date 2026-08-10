Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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10.08.2026 13:22:44
DZ BANK: Kaufen für Fresenius SE-Aktie
DZ BANK-Analyst Sven Kürten hat sich das Fresenius SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Sven Kürten lobte in seinem Resümee vom Montag den starken Quartalsbericht der Bad Homburger. "Die Prognoseanhebung untermauert die Wachstumsstory."/rob/ag/ajx
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 13:06 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.6 Prozent auf 46.76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 84’130 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 1.9 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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