Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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Brenntag SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag nach vorläufigen Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Dass operative Quartalsergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers liege rund 23 Prozent und das angehobene Ebitda-Jahresziel nun noch deutlicher als das bisherige über den Konsensschätzungen, schrieb Nicole Manion am Montagabend. Letzteres könnte angesichts der Entwicklung im zweiten Quartal als konservativ eingeschätzt werden. Brenntag habe indes betont, wegen der anhaltenden Unsicherheit und Nachfragerisiken in der zweiten Jahreshälfte vorsichtig zu bleiben./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Neutral
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
53.80 €
|
Abst. Kursziel*:
11.52%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
54.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.05%
|
Analyst Name::
Nicole Manion
|
KGV*:
-
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