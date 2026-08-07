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07.08.2026 08:10:34

EQS-Adhoc: Brenntag SE hebt die Prognose für das operative EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 an

Brenntag
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EQS-Ad-hoc: Brenntag SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Brenntag SE hebt die Prognose für das operative EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 an

07.08.2026 / 08:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

INSIDER-MITTEILUNG NACH ART 17 DER EU-MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG (MAR – REGULATION (EU) No 596/2014)

  

Brenntag SE hebt die Prognose für das operative EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 an

Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0) erhöht die Prognose für das operative EBITDA für das Geschäftsjahr 2026. Auf Grundlage des anhaltend positiven Starts in das dritte Quartal erwartet Brenntag nun ein operatives EBITDA in einer Bandbreite von EUR 1.350 bis 1.450 Mio. (zuvor: EUR 1.250 bis 1.400 Mio.).

Brenntag bestätigt zudem die starken vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2026, die die Anhebung der Prognose unterstützen.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 der Brenntag SE wird am 12. August 2026 veröffentlicht.

 

Essen, den 7. August 2026

 

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Managements der Brenntag SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schliessen diejenigen ein, die Brenntag in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.brenntag.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

 

Kontakt:

Brenntag SE

André Simon, Senior Vice President Corporate Investor Relations

Telephone: +49 201 6496 1824

Email: andre.simon@brenntag.com

 

 



Ende der Insiderinformation

07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brenntag SE
Messeallee 11
45131 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 201 6496 0
Fax: +49 (0) 201 6496 1010
E-Mail: ir@brenntag.de
Internet: www.brenntag.com
ISIN: DE000A1DAHH0
WKN: A1DAHH
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: NNROIXVWJ7CPSR27SV97
EQS News ID: 2379006

 
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2379006  07.08.2026 CET/CEST

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