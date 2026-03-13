Brenntag 44.57 CHF -0.44% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe ein schwaches Quartal hinter sich, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den endgültigen Geschäftszahlen. Das wichtigste Thema sei der Iran-Krieg./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET



