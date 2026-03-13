Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
44.23CHF
0.51CHF
1.17 %
13:45:09
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.03.2026 11:39:19
Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe ein schwaches Quartal hinter sich, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den endgültigen Geschäftszahlen. Das wichtigste Thema sei der Iran-Krieg./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
49.27 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.94%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Brenntag SE
|
09:18
|Analyse: Warburg Research senkt Brenntag SE-Aktie auf Hold herab (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
12.03.26
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Brenntag SE-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Brenntag-Aktie höher: Sparkurs verschärft - Einsparziel steigt deutlich (Dow Jones)
|
12.03.26
|Jefferies & Company Inc. gibt Brenntag SE-Aktie Underperform (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Brenntag SE-Aktie mit Equal Weight (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Brenntag SE
|11:39
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|07:24
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:39
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|07:24
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|11:39
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|07:24
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|44.35
|1.44%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
Adobe Sell
|12:22
|
Deutsche Bank AG
Siltronic Hold
|12:16
|
Deutsche Bank AG
JCDecaux Hold
|12:15
|
Deutsche Bank AG
RTL Hold
|12:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Linde Overweight
|12:02
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Medical Care Underweight
|12:00
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight