Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’889 0.4%  SPI 17’965 0.3%  Dow 46’717 0.1%  DAX 23’610 0.1%  Euro 0.9033 -0.2%  EStoxx50 5’760 0.2%  Gold 5’117 0.5%  Bitcoin 57’201 3.2%  Dollar 0.7868 0.1%  Öl 98.4 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Konjunktur in den USA: Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent im vierten Quartal
KI-Blase: JPMorgan empfiehlt ETFs statt Aktien von NVIDIA und Co.
Strategischer Rückzug: Chef von NVIDIA-Aktie Huang stoppt Milliarden-Fluss an OpenAI und Anthropic
Medacta-Aktie deutlich in Grün: Anhaltendes Wachstums im Aussicht
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagmittag am Rohstoffmarkt
Suche...
eToro entdecken

Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

44.23
CHF
0.51
CHF
1.17 %
13:45:09
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.03.2026 11:39:19

Brenntag SE Hold

Brenntag
44.57 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe ein schwaches Quartal hinter sich, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den endgültigen Geschäftszahlen. Das wichtigste Thema sei der Iran-Krieg./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
49.27 € 		Abst. Kursziel*:
-6.64%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
49.43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.94%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:39 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
08:28 Brenntag Hold Warburg Research
07:24 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
12.03.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen