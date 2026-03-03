Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Brenntag SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Jahresausklang von 2025 entspreche den Erkenntnissen aus den Berichten der anderen Chemiehändler Azelis und IMCD, schrieb Suhasini Varanasi am Mittwoch. In der kommenden Woche erwartet die Expertin im Zuge des vollständigen Geschäftsberichts insbesondere Signale zum aktuellen Verlauf./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
64.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.36 €
|
Abst. Kursziel*:
32.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.69%
|
Analyst Name::
Suhasini Varanasi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX-Handel aktuell: DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11:18
|Brenntag-Aktie tiefer: Brenntag meldet Umsatz- und Gewinnrückgang für 2025 (Dow Jones)
|
10:02
|DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: DAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
08:35
|EQS-Adhoc: Brenntag SE intends to pay out a dividend of EUR 1.90 per share for FY 2025 (EQS Group)
|
08:35
|EQS-Adhoc: Brenntag SE plant Dividende von 1,90 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
Analysen zu Brenntag SE
|11:48
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:48
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:48
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|43.84
|-4.43%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:01
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aroundtown Hold
|11:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rolls-Royce Hold
|11:48
|
Goldman Sachs Group Inc.
Brenntag Buy
|11:41
|
Goldman Sachs Group Inc.
BASF Buy
|11:32
|
Baader Bank
Redcare Pharmacy Buy
|11:31
|
Barclays Capital
Redcare Pharmacy Overweight
|11:29
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy