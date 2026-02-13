Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
Brenntag SE Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag auf "Sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Brenntag SE
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
57.88 €
Abst. Kursziel*:
-27.44%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
57.38 €
Abst. Kursziel aktuell:
-26.80%
Analyst Name::
Geoff Haire
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
12:26
|Handel in Frankfurt: DAX orientierungslos (finanzen.ch)
|
12:26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
13.02.26
|EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.02.26
|EQS-PVR: Brenntag SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
13.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
13.02.26
|XETRA-Handel DAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Brenntag SE
|13:57
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|52.00
|0.19%
