Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
48.07CHF
1.01CHF
2.15 %
14:36:05
SWX
15.01.2026 13:12:07
Brenntag SE Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underperform" belassen. Diese dürften nach wie vor eine gedämpfte Nachfrage nach Chemikalien widerspiegeln, schrieb David Kerstens am Mittwoch in seinem Ausblick. Chemikalienhändler wie Azelis und IMCD indes hielten das Umfeld für attraktiv und sich selbst als gut positioniert für größere Marktanteile./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
52.14 €
|
Abst. Kursziel*:
-19.45%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
51.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.17%
|
Analyst Name::
David Kerstens
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
