Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

47.80
CHF
-1.60
CHF
-3.24 %
14.06.2019
SWX
26.09.2025 11:00:50

Brenntag SE Buy

Brenntag
47.63 CHF -4.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 82 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mittelfristig sei die Anlagestory des Chemiekalienhändlers zwar intakt, kurzfristig dominierten aber Unsicherheiten, schrieb Suhasini Varanasi in dem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

