Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Brenntag SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 58 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Christian Cohrs verwies in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zunächst darauf, dass die Jahreszahlen seine Erwartungen verfehlt hätten. Der Chemikalienhändler sei einer gedämpften Nachfrage und vielen strategischen, konjunkturellen und politischen Unsicherheiten ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund sei das Profil von Chancen und Risiken weniger attraktiv./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
48.32 €
|
Abst. Kursziel*:
9.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.85%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
12.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
12.03.26
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Brenntag SE-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Brenntag-Aktie höher: Sparkurs verschärft - Einsparziel steigt deutlich (Dow Jones)
|
12.03.26
|Jefferies & Company Inc. gibt Brenntag SE-Aktie Underperform (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Brenntag SE-Aktie mit Equal Weight (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Brenntag SE
|08:28
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|07:24
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|08:28
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|07:24
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|08:28
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|07:24
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|43.82
|0.23%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:05
|
DZ BANK
Porsche vz. Verkaufen
|10:03
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zalando Buy
|10:01
|
Barclays Capital
Prosus Overweight
|09:58
|
Bernstein Research
Daimler Truck Underperform
|09:37
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rheinmetall Buy
|09:08
|
Goldman Sachs Group Inc.
RWE Buy
|08:42
|
Warburg Research
Daimler Truck Buy