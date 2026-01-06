Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
Brenntag SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Brenntag von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 50 Euro gesenkt. Die Aktien des Chemikalienhändlers erschienen angesichts ihrer niedrigen Bewertungskennzahlen günstig, sie sehe in puncto organische Geschäftserholung aber noch kein Licht am Ende des Tunnels, schrieb Annelies Vermeulen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem laste der zunehmende Wettbewerb aus China auf den Kursen./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
