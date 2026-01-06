Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
44.64
CHF
-0.09
CHF
-0.20 %
14:50:57
SWX
Brenntag SE Underweight

Brenntag
44.93 CHF -1.97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Brenntag von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 50 Euro gesenkt. Die Aktien des Chemikalienhändlers erschienen angesichts ihrer niedrigen Bewertungskennzahlen günstig, sie sehe in puncto organische Geschäftserholung aber noch kein Licht am Ende des Tunnels, schrieb Annelies Vermeulen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem laste der zunehmende Wettbewerb aus China auf den Kursen./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Underweight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Morgan Stanley 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
47.97 € 		Abst. Kursziel*:
4.23%
Rating update:
Equal-weight 		Kurs aktuell:
48.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.14%
Analyst Name::
Annelies Vermeulen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

