Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Brenntag SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Auf der Telefonkonferenz zu den jüngsten Zahlen habe der Chemikalienhändler eine weitgehende Akzeptanz der Kunden für höhere Preise nach der Eskalation des Nahostkonflikts konstatiert, schrieb Anil Shenoy in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Zudem habe der neue Chef betont, der Fokus müsse sich nun von Brutto- zu Nettoeinsparungen verschieben./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Equal Weight
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
49.57 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.27%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
48.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.38%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
12.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
12.03.26
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Brenntag-Aktie höher: Sparkurs verschärft - Einsparziel steigt deutlich (Dow Jones)
|
12.03.26
|Jefferies & Company Inc. gibt Brenntag SE-Aktie Underperform (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Brenntag SE-Aktie mit Equal Weight (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.03.26
|Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
11.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Brenntag SE
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|12.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|43.72
|6.37%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:24
|
Barclays Capital
Brenntag Equal Weight
|07:12
|
Barclays Capital
BMW Underweight
|07:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Allianz Buy
|06:57
|
Bernstein Research
BMW Outperform
|06:42
|
Jefferies & Company Inc.
Zalando Buy
|06:28
|
Jefferies & Company Inc.
Daimler Truck Buy
|06:27
|
Barclays Capital
Zalando Overweight