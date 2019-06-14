Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
Brenntag SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung zum Abschied des Vorstandsmitglieds Ewout van Jarwaarde. Damit verlasse auch das letzte verbliebene Mitglied der früheren Führungsspitze das Unternehmen. Er stellt sich die Frage, ob die schwachen Geschäftstrends bei dem Chemikalienhändler neben dem herausfordernden Branchenumfeld vielleicht auch Ausdruck der Umstrukturierungen sein könnten. Konkrete Antworten hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung dürfte es nicht so schnell geben./rob/tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
