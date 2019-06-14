Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

Brenntag
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung zum Abschied des Vorstandsmitglieds Ewout van Jarwaarde. Damit verlasse auch das letzte verbliebene Mitglied der früheren Führungsspitze das Unternehmen. Er stellt sich die Frage, ob die schwachen Geschäftstrends bei dem Chemikalienhändler neben dem herausfordernden Branchenumfeld vielleicht auch Ausdruck der Umstrukturierungen sein könnten. Konkrete Antworten hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung dürfte es nicht so schnell geben./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52.48 € 		Abst. Kursziel*:
20.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.83%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SE

