Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’837 -0.9%  SPI 17’891 -0.4%  Dow 47’417 -0.6%  DAX 23’517 -0.5%  Euro 0.9024 0.0%  EStoxx50 5’743 -0.9%  Gold 5’183 0.5%  Bitcoin 54’408 -0.9%  Dollar 0.7806 0.0%  Öl 98.1 4.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: Sector Perform-Bewertung für BMW-Aktie von RBC Capital Markets
Daimler Truck-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie
KI-Chip-Wettrennen: So sieht ein UBS-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD
Jefferies & Company Inc. verleiht Hannover Rück-Aktie Buy in jüngster Analyse
BMW-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Suche...

Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0

42.29
CHF
1.19
CHF
2.90 %
10:19:47
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.03.2026 08:57:27

Brenntag SE Equal Weight

Brenntag
42.58 CHF 1.14%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Anil Shenoy hob am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung der Zahlen den Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebita) im Geschäftsbereich Essentials mit standardisierten Industriechemikalien hervor, der nach vielen Quartalen nun wieder hinter dem Geschäft mit Spezialchemikalien zurückgeblieben sei. Dies werfe die Frage auf, ob sich im Kerngeschäft eine anhaltende Schwäche anbahne./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Brenntag SE Equal Weight
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
47.01 € 		Abst. Kursziel*:
-10.66%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
47.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.05%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Brenntag SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten