LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Anil Shenoy hob am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung der Zahlen den Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebita) im Geschäftsbereich Essentials mit standardisierten Industriechemikalien hervor, der nach vielen Quartalen nun wieder hinter dem Geschäft mit Spezialchemikalien zurückgeblieben sei. Dies werfe die Frage auf, ob sich im Kerngeschäft eine anhaltende Schwäche anbahne./rob/tih/ag;