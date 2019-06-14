|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Brenntag SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 55 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe vor einer Woche schwache Zahlen vorgelegt, schrieb Carl Raynsford in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Die Umsatzentwicklung hänge großteils am Geschäftszyklus der Chemiebranche - nach einigen Gewinnwarnungen aus diesem Bereich habe die Schwäche daher nicht überrascht. Er liege mit seiner Ergebnisschätzung (Ebita) für 2025 nun mehr im Rahmen der Konsensschätzungen sowie näher am unteren Ende der Unternehmenszielspanne./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55.44 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.20%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
55.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.73%
|
Analyst Name::
Carl Raynsford
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Brenntag SE
|
19.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich fester (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
19.08.25
|DAX aktuell: DAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
18.08.25
|DZ BANK mit Investmenttipp: Verkaufen-Note für Brenntag SE-Aktie (finanzen.ch)
|
15.08.25
|LUS-DAX aktuell: Anleger lassen LUS-DAX am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)