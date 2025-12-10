Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meistgesucht

44.17
CHF
-0.77
CHF
-1.71 %
13:12:45
SWX
10.12.2025 12:29:18

Brenntag SE Hold

Brenntag
44.46 CHF -1.63%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 51 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Carl Raynsford zog am Dienstagnachmittag sein Fazit aus einer Investorenkonferenz Anfang des Monats, auf dem auch der Chemikalienhändler vertreten war. Sein Favorit ist die Schweizer SGS. Mittelfristig setzt er vor allem auf IMCD./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
47.46 € 		Abst. Kursziel*:
1.14%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
47.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.10%
Analyst Name::
Carl Raynsford 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

