Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
44.17CHF
-0.77CHF
-1.71 %
13:12:45
SWX
10.12.2025 12:29:38
Brenntag SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 51 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Carl Raynsford zog am Dienstagnachmittag sein Fazit aus einer Investorenkonferenz Anfang des Monats, auf dem auch der Chemikalienhändler vertreten war. Sein Favorit ist die Schweizer SGS. Mittelfristig setzt er vor allem auf IMCD./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Brenntag SE
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
47.46 €
Abst. Kursziel*:
1.14%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
47.48 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.10%
Analyst Name::
Carl Raynsford
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
