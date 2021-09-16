Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Brenntag SE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 52 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie sehe für den Chemikalienhändler noch kein Licht am Ende des Tunnels und rechne mit einem weiteren schwierigen Jahr, schrieb Carl Raynsford in ihrem Ausblick vom Montagnachmittag auf 2026./rob/gl/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
48.97 € 		Abst. Kursziel*:
4.15%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
48.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.46%
Analyst Name::
Carl Raynsford 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

