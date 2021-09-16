Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
25.11.2025 07:03:03
Brenntag SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 52 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie sehe für den Chemikalienhändler noch kein Licht am Ende des Tunnels und rechne mit einem weiteren schwierigen Jahr, schrieb Carl Raynsford in ihrem Ausblick vom Montagnachmittag auf 2026./rob/gl/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Brenntag SE
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
48.97 €
Abst. Kursziel*:
4.15%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
48.36 €
Abst. Kursziel aktuell:
5.46%
Analyst Name::
Carl Raynsford
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Brenntag SE
21.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX in Grün (finanzen.ch)
21.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.ch)
19.11.25
|DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
18.11.25
|Schwacher Handel: DAX am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
18.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
18.11.25
|Brenntag kauft US-Anbieter Chem Tech Services - Aktie verliert (Dow Jones)
14.11.25
|DZ BANK gibt Brenntag SE-Aktie Verkaufen (finanzen.ch)
13.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Brenntag SE
|07:03
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
