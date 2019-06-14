Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Brenntag Aktie

47.80
CHF
-1.60
CHF
-3.24 %
14.06.2019
SWX
Brenntag SE Buy

Brenntag
62.15 CHF 17.86%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 69 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem schwachen Quartalsbericht und angesichts der bestehenden Unsicherheiten habe er seine Schätzungen für den Chemikalienhändler gekappt, schrieb Christian Cohrs in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Wegen der insgesamt drei Veränderungen auf Führungspositionen erwarte er bis zum Jahresende keine größeren strategischen Neuigkeiten oder Initiativen. Brenntag sei aber in einer sehr guten Marktposition und die Bewertung attraktiv./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Buy
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53.96 € 		Abst. Kursziel*:
16.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.63%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

