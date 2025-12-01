Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.12.2025 14:47:00

Brenntag SE Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 45 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Auch im Jahr 2026 sei bei dem Chemikalienhändler nicht mit einer Verbesserung der Aussichten zu rechnen, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die schwache Nachfrage aus der Industriebranche anhält. Der Fokus der neuen Führung um Jens Birgersson liege nun auf einer weiteren Effizienzoptimierung und dem Heben von Synergien./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

