FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 45 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Auch im Jahr 2026 sei bei dem Chemikalienhändler nicht mit einer Verbesserung der Aussichten zu rechnen, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die schwache Nachfrage aus der Industriebranche anhält. Der Fokus der neuen Führung um Jens Birgersson liege nun auf einer weiteren Effizienzoptimierung und dem Heben von Synergien./rob/tih/bek;